وأوضحت سانا أن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات الإسرائيلية، التي استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق، ولم يصدر تعليق فوري من جانب إسرائيل.

وكان تقرير الأربعاء هو الاتهام الثاني لإسرائيل بشن غارة جوية داخل سوريا في أقل من شهر.

واتهم الجيش السوري في 9 يناير إسرائيل بإطلاق صواريخ على مواقع عسكرية في منطقة القطيفة في ريف دمشق، وقال الجيش إن الهجوم تسبب في خسائر مادية.

ونفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية داخل سوريا خلال الحرب الأهلية السورية ضد ما تقول إنها شحنات أسلحة مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية، التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.

من جهتها أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بتحليق للطيران الإسرائيلي فجرا على علو منخفض فوق مدينة صيدا جنوبي لبنان، منفذا "غارات وهمية" سمعت بشكل واضح في المنطقة.