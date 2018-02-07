وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 76سنتا، أو 1.12 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.86 دولار للبرميل. ويقل هذا السعر أكثر من أربعة دولارات عن أعلى مستوى في 2018 الذي سجله الخام الشهر الماضي.



وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا أيضا، أو1.18 بالمئة، لتغلق عند 63.39 دولار للبرميل ومنخفضة أكثر من ثلاثة دولارات عن أعلى مستوى منذ بداية 2018.



وهبطت الأسواق المالية الاثنين بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات الأميركية أثار القلق بشأن ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.