ومنذ ظهوره مع تشيلسي في 2014 ارتبط الدولي البلجيكي بالانتقال إلى ريال مدريد، ورغم ذلك قال إن المفاوضات مع تشيلسي بشأن عقده الجديد أوشكت على الانتهاء وكل شيء يسير بشكل جيد وينتظر توقيع العقد.



وأبلغ كورتوا مجلة سبورت فوت البلجيكية "اتفقنا على الاجتماع مجددا في فبراير لأن النادي كان مشغولا بأمور أكثر أهمية الشهر الماضي. لا أتعجل الأمر لأن عقدي الحالي مستمر حتى 2019. لا توجد أي مشاكل وسأجدد عقدي".



وأضاف في إشارة إلى زميله البلجيكي "أنا سعيد هنا وأرى أننا نسير في الطريق الصحيح ونسعى للفوز بالعديد من الألقاب. الإشارات إيجابية. هناك رغبة أيضا لتجديد عقد إيدن هازارد".



تأتي هذه الأنباء لتدعم تشيلسي عقب فترة مضطربة داخل وخارج الملعب حيث تلقى الفريق هزيمتين ثقيلتين (3-صفر على ملعبه أمام بورنموث و4-1 على ملعب واتفورد) لتزيد التكهنات بشأن مستقبل المدرب أنطونيو كونتي ولاعبيه المؤثرين.



وقضى كورتوا البالغ عمره 25 عاما ثلاثة أعوام على سبيل الإعارة من تشيلسي في صفوف أتليتيكو مدريد بين عامي 2011 و2014.



ويقيم طفلاه في مدريد ويحرص على زيارة العاصمة الإسبانية بشكل دوري لرؤيتهما.



وأضاف، من المعروف أن ظروفي العائلية مرتبطة بمدينة مدريد. يعيش أطفالي هناك مع أمهما. هذا الوضع ليس دائما سهلا. قلبي في مدريد وهذا منطقي ومفهوم. في يوم ما سأعود إلى مدريد. أنا أعشق أسبانيا والمدينة التي قضيت فيها ثلاث سنوات رائعة.



وقال "لو أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد معي فعليه التفاوض مع تشيلسي. سنرى ذلك لكنه لم يفعل. ستلعب ظروفي الشخصية دورا في أي انتقال. الأسرة قبل كل شيء. لكني أكرر أنني مشغول حاليا بمفاوضات تجديد عقدي مع تشيلسي".