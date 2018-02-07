وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، لكنها تشكل جزءا رئيسيا في قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم داعش.



وتستهدف تركيا وحدات حماية الشعب في حملة برية وجوية في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا بدأت قبل نحو أسبوعين. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بطرد الوحدات من منطقة الحدود الجنوبية لتركيا، وهو ما يمكن أن يضع القوات التركية في مواجهة مع القوات الأميركية على الأرض في سوريا.



وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لتلفزيون خبر في مقابلة "ثقتنا تضررت. ينبغي أن نصلح الثقة بيننا. الاتصالات بيننا مهمة". بحسب ما نقلت رويتر.



وأضاف "عندما يأتي تيلرسون سننقل إليه تلك الأفكار بكل إخلاص، سننقل إليه آمالنا".



وذكرت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن تيلرسون ومستشار الأمن القومي الأميركي إتش.آر مكماستر سيزوران تركيا في المستقبل القريب. ولم يذكر تشاووش أوغلو موعد الزيارة.



وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية.



وقال تشاووش أوغلو "على الولايات المتحدة أن تتفهم مخاوفنا وتعالجها. أنتم تتعاونون مع هذه المنظمة الإرهابية عن علم. وهذا تهديد لنا".