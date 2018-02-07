وافتتح الأرجنتيني دي ماريا التسجيل لسان جيرمان، الذي يتطلع لإحراز اللقب لرابع مرة على التوالي، بضربة رأس في أول دقيقة لكن فلوريان مارتن أدرك التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 13.
واستغل إدينسون كافاني مهاجم سان جيرمان كرة عرضية من لايفين كورزوا ليستعيد التقدم للفريق الزائر بعد 27 دقيقة ثم حسم دي ماريا الانتصار في الشوط الثاني.
وسجل دي ماريا الهدف الثالث بتسديدة متقنة في الزاوية الضيقة في الدقيقة 59 ثم تابع كرة مرتدة من كافاني وهز الشباك بعد ثلاث دقائق.
وسحق أولمبيك مرسيليا منافسه بورجن بريس المغمور بنتيجة 9-صفر ليتأهل لدور الثمانية بفضل ثلاثة أهداف لكل من قنسطنطينوس ميتروجلو والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.
ثلاثية دي ماريا تقود سان جيرمان لدور الثمانية
وافتتح الأرجنتيني دي ماريا التسجيل لسان جيرمان، الذي يتطلع لإحراز اللقب لرابع مرة على التوالي، بضربة رأس في أول دقيقة لكن فلوريان مارتن أدرك التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 13.