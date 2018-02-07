والفوز هو الثاني للفريق البافاري على بادربورن في مسابقة الكأس بعد الأول على الملعب ذاته 5-1 عام 2001، والرابع بعد انتصاريه في الدوري في موسم 2014-2015 (4- صفر في ميونيخ، و6-صفر في بادربورن).



وتفوق بايرن بخبرة لاعبيه، وأنهى الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة مستفيدا بشكل خاص من الأخطاء الدفاعية، ومؤكدا ما قاله المدير الرياضي لمتصدر الدرجة الثالثة ماركوس كروش بعد سحب القرعة: "علينا أن نقول وداعا للمسابقة".



وسجل الفرنسي كينغسلي كومان (19) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (25) ويوشوا كيميتش (42) والفرنسي كورنتان توليسو (55) والهولندي أريين روبن (86 و88) الأهداف.



ويسعى بايرن ميونيخ لاستعادة لقب المسابقة التي يحمل رقمها القياسي (18 لقبا) بعد أن أقصى بطل النسخة السابقة بوروسيا دورتموند من ثمن النهائي وثأر لخسارته أمامه في دور الأربعة في 2017.



ويحارب العملاق البافاري على 3 جبهات هذا الموسم (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا)، ويطمح بقيادة مدربه القديم الجديد المخضرم يوب هاينكيس، إلى تكرار الإنجاز التاريخي بإحراز الثلاثية في 2013.



ويتصدر بايرن ترتيب البوندسليغا بفارق 18 نقطة عن أقرب مطارديه باير ليفركوزن بعد 21 مرحلة، وسيخوض ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بشيكتاش التركي في 20 فبراير الحالي في ميونيخ ذهابا و14 مارس المقبل في إسطنبول إيابا.



ويلعب بايرن ميونيخ في دور الأربعة مع باير ليفركوزن الذي كاد يودع بعد أن تخلف بهدفين لماكس كروزه (4 من ركلة جزاء) والأميركي آرون يوهانسون (7).



واستدرك يوليان براندت الموقف وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر بتسجيله هدفين (31 و55)، ثم حقق ليفركوزن الفوز في الوقت بدل الضائع بواسطة المغربي كريم بلعربي (111) وكاي هافرتس (118).



وتختتم منافسات ربع النهائي الأربعاء بلقاءي اينتراخت فرانكفورت مع ماينتس، وشالكه مع فولفسبورغ.