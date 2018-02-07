وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 567.02 نقطة، أو 2.33 بالمئة، إلى 24912.77 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 46.20 نقطة، أو 1.74 بالمئة ليغلق عند 2695.14 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 148.36 نقطة، أو 2.13 بالمئة إلى 7115.88 نقطة.



وحقق داو جونز أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 29 يناير، بينما سجل ستاندرد آند بورز500 أفضل يوم من المكاسب منذ السابع من نوفمبر 2016، في حين أن مكاسب ناسداك في جلسة اليوم هي الأكبر منذ 27 أكتوبر 2017.