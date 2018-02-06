وأوضحت الحكومة أن جسرا في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان سيتوقف استخدامه، وإن هيكل فندق مال خلال الزلزال.

وقال مكتب الرئاسة، في بيان، بعد الزلزال: "الرئيسة (تساي إينغ وين) طلبت من مجلس الوزراء والوزارات المعنية توفير 'آلية لمواجهة الكارثة' فورا، وأن تعمل جهود الإغاثة بأسرع وتيرة".

ووقع الزلزال على بعد نحو 22 كيلومترا شمال شرقي المدينة قبل منتصف الليل بقليل، وكان مركزه على عمق كيلومتر واحد فقط.

وقال مسؤول من إدارة الإطفاء بوزارة الداخلية لرويترز إن أشخاصا احتجزوا في مبان بهوا لين.

وكان زلزال شدته 6.1 درجة قد ضرب منطقة قريبة الأحد الماضي.