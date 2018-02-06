يأتي تراجع الحكومة في السودان، بعدما اندلعت احتجاجات واسعة في الشارع على تحرير استيراد القمح.

وبسبب قرار الحكومة عدم استيراد القمح، رفعت المطاحن سعر كيس الدقيق زنة 50 كلغ من 167 إلى 450 جنيها سودانيا (65 دولار).

وأورد محمود أن إستيراد القمح والبترول يمثلان نسبة 70 في المئة من الطلب على النقد الأجنبي، وفق ما نقل "سودان تايمز".

وأوضح محمود أن استيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه.