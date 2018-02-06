وسيخلف كومان المدرب ديك أدفوكات الذي استقال في نوفمبر الماضي، عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

ويسعى الاتحاد الهولندي لإعادة هيبة منتخب "الطواحين الهوائية"، بعد فشل الفريق في التأهل لبطولة الأمم الأوروبية 2016 وكأس العالم 2018.

وأثار تعيين كومان استغراب البعض، حيث أن المدرب الهولندي فشل فشلا ذريعا مع نادي إفرتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مما استدعى الفريق لإقالته في أكتوبر الماضي.

ومثل كومان المنتخب الهولندي في 78 مباراة دولية عندما كان لاعبا، في الفترة بين 1982 و1994، وحقق مع المنتخب لقب كأس الأمم الأوروبية في 1988.

وستكون مهمة كومان الأولى تأهيل المنتخب الهولندي لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستقام في 12 مدينة أوروبية مختلفة، من ضمنها العاصمة الهولندية أمستردام.