واستهل داو جونز الجلسة منخفضا 536.97 نقطة، أو 2.21 بالمئة، إلى23808.78 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 49.06 نقطة، أو 1.85 بالمئة، إلى 2599.88 نقطة. وفقا لرويترز.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 128.97 نقطة، أو 1.85 بالمئة، إلى 6838.56 نقطة، لكن المؤشرات الثلاثة قلصت خسائرها بشكل كبير في التعاملات المبكرة.

وهوت الأسهم الأميركية في تعاملات متقلبة، الاثنين، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي نحو 1600 نقطة عند أدنى مستوياته للجلسة، في حين قال البيت الأبيض، إن الاقتصاد الأميركي ما زال "قويا للغاية".

ويعتبر الهبوط الأكبر على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط، مع تعمق تصحيح نزولي طال انتظاره من مستويات قياسية مرتفعة. حسب رويترز.