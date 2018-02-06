أبو ظبي - سكاي نيوز عربية خسر مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج قضية إسقاط مذكرة اعتقال بريطانية بحقه، مما يجبره فيما يبدو على البقاء بسفارة الإكوادور في لندن لأجل غير مسمى.
وقضت محكمة في العاصمة البريطانية باستمرار الملاحقة القضائية لمؤسس موقع تسريب الوثائق الأكثر شهرة على مستوى العالم.
ويتحصن أسانج منذ أكثر من 5 سنوات في سفارة الإكوادور، التي منحته حق اللجوء في 2012، لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة اتهامات بارتكاب جريمة اغتصاب.
وكانت السويد قد تخلت العام الماضي، عن دعوى ضد أسانج تتضمن مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب.
غير أن أسانج يخشى أن يتعرض للترحيل إلى الولايات المتحدة إن غادر سفارة الإكوادور في لندن.
وتتهم السلطات الأميركية أسانج بتقويض أمنها القومي، بعدما قام بتسريب ملايين من المعلومات السرية التي حصل عليها أثناء العمل مع مؤسسة أمنية أميركية رسمية.