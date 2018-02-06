وأوضح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، ديندار زيباري، في مؤتمر صحافي بأربيل أنه "منذ العام 2014 وحتى العام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبشمركة نحو 2500 شخص من المنتمين لداعش.

وأضاف زيباري، أنه مع بدء عمليات تحرير الحويجة، سلم ألف شخص أنفسهم لقوات البيشمركة، فيما اعتقل 350 شخصا في منطقة كركوك".

وكانت مديرية الأمن في اقليم كردستان العراق، قد أعلنت الجمعة في وقت سابق زوال الخطر الذى كان يشكله تنظيم داعش الإرهابى على سكان منطقة حلبجة، مؤكدة اعتقال إرهابى ومصادرة كميات من الأسلحة.