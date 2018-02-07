وتتطلع شركة صناعة الطائرات لتعزيز إيراداتها من أنشطة الخدمات التي تتضمن أعمال الصيانة والإصلاح وتحليل البيانات وتدريب الطيارين.

وقال المدير التنفيذي للوحدة، ستان ديل، لوكالة "رويترز" خلال معرض سنغافورة للطيران أن إيرادات الوحدة نمت 5.5 في المئة إلى 14.6 مليار دولار في 2017 وأن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو أكثر هذا العام.

وقال ديل "على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة، سنعمل على تحقيق ذلك كهدف ممتد" مشيرا إلى الخمسين مليار دولار المستهدفة، وتابع أن ذلك "سيتضمن بشكل واضح" استحواذات.

وأضاف أن الاهتمام بالاستحواذات ينصب على مجالات من بينها التجهيزات الداخلية للطائرات وتحليل البيانات.

وتتضمن الاتفاقات التي أعلنت اليوم صفقات لتغيير معدات الهبوط مع "ايه.ان.ايه" اليابانية والخطوط الجوية الماليزية وطلبية من مجموعة "دي.اتش.ال" للشحن لتحويل طائرة بوينغ 767-300 "إي.آر" إلى طائرة شحن.

ويأتي نصف إيرادات وحدة الخدمات التي مقرها دالاس من الأنشطة العسكرية والنصف الآخر من الخدمات التجارية، لكن ديل قال إن من المتوقع أن تميل النسبة لصالح الأنشطة التجارية مع مرور الوقت.