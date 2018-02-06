وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، الاثنين، إن رومان فيليبوف هو قائد الطائرة التي أسقطها مسلحو المعارضة السورية السبت الماضي.

وأضافت الوزارة أنها منحته بعد مقتله لقب "بطل روسيا الاتحادية".

وأوضحت أن الطيار نجح في الخروج من الطائرة قبل سقوطها، ثم اشتبك مع مسلحي المعارضة على الأرض، ثم انتحر بقنبلة يدوية عندما اقتربوا منه.

وأمرت موسكو طائراتها الحربية في سوريا بالتحليق على ارتفاعات أعلى لتفادي الصواريخ المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف بعد سقوط طائرة فيليبوف.