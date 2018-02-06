واحتل لاعبو باريس سان جرمان، متصدر الدوري، المراكز الثمانية الأولى، فجاء المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني ثانيا (1.54 مليون يورو)، والمهاجم كيليان مبابي ثالثا (1.5 مليون يورو)، يليهما المدافع البرازيلي تياغو سيلفا (1.33 مليون يورو).

الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والمدافع البرازيلي ماركينيوس (1.12 مليون يورو)، لاعب الوسط الإيطالي تياغو موتا (875 ألف يورو) والأرجنتيني خافيير باستوري (770 الف يورو).

واحتل المركز التاسع الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو حامل اللقب (750 ألف يورو) متقدما البرازيلي داني ألفيش مدافع سان جرمان (700 الف يورو)، لكن فالكاو يستفيد من ظروف الضرائب المخففة في موناكو، والتي تحسن من ترتيبه بين اصحاب الرواتب الصافية.

وفي أسفل الترتيب، بلغ معدل رواتب لاعبي أميان 15 ألف يورو شهريا، وثلاثة منهم ينالون فقط 2800 يورو شهريا.

ولدى المدربين، تصدر الإسباني أوناي إيمري مدرب سان جرمان الترتيب بواقع 450 ألف يورو شهريا قبل حسم الضرائب، متقدما على البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو (350 الف يورو) والإيطالي كلاوديو رانييري مدرب نانت (340 الف يورو).