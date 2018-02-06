أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أغلقت مؤشرات الأسواق العربية، الثلاثاء، على تراجع بعد موجة من هبوط أسواق الأسهم العالمية بعد فقدان مؤشر داو جونز لنحو 1000 نقطة في دقائق معدودة.