أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أغلقت مؤشرات الأسواق العربية، الثلاثاء، على تراجع بعد موجة من هبوط أسواق الأسهم العالمية بعد فقدان مؤشر داو جونز لنحو 1000 نقطة في دقائق معدودة.
وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.6 بالمئة عند 7466.33 نقطة، فيما هبط المؤشر الكويتي الرئيسي 1.31 بالمئة إلى 6624.13 نقطة.
وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.63 بالمئة وفقد الثانوي 2.44 بالمئة.
وشهدت الأسواق العالمية هبوطا حادا امتد من وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية فقد فيها المستثمرين مئات المليارات فيما كانت خسائر وول ستريت تقدر بنحو تريليوناً و250 مليار دولار في جلسة واحدة فقط.