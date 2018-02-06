ونشرت صحيفة "ديلي ميل" عن كونتي قوله: "لا. أنا لست قلقا على وظيفتي. أعمل كل يوم وأعطي 120 بالمئة. حسنا؟ .. غدا يوم جديد، سواء كنت مدربا لتشلسي أو لا، فنفسيتي مرتاحة".

وأضاف كونتي: "أذهب للنوم بدون أي مشاكل، أحاول تجربة أمور عديدة. إذا لم يكن هذا جيدا، بإمكان النادي اتخاذ قرار مختلف. الحياة لن تتوقف."

ووفقا لصحفيين إنجليز غردوا على موقع تويتر، فإن كونتي كان عاطفيا جدا في المؤتمر الصحفي، وأكد الصحفي جون كروس إن كونتي ألقى اللوم على لاعبيه، وقال بأن بعضا منهم ليسوا بحجم النادي.

وفي نفس الوقت تزداد الأنباء حول اقتراب الإسباني لويس إينريكي من تولي مهمة تدريب "البلوز"، وسط تراجع كبير في نتائج حامل اللقب.