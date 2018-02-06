وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة إن "مجلس الوزراء وافق الاثنين على اتفاق إطار، بخصوص مشروع مد أنبوب النفط، سيتم توقيعه بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية".

ونقلت فرانس برس عن المومني إن المشروع يهدف إلى مد "خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة إلى ميناء العقبة وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط".

من جهته، أكد صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية "الأهمية الاقتصادية لمشروع أنبوب النفط العراقي (البصرة-العقبة) بتزويد المملكة بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط العراقي في العقبة".

وأوضح أن "السعة التصديرية للأنبوب، ستبلغ نحو 1 مليون برميل يوميا" مضيفا أنه سيتيح "الفرصة لتزويد الأردن بكمية 150 الف برميل من النفط الخام المار بأراضيه بموجب عقود شراء تبرم بين الجهات المختصة في البلدين".

وأشار الخرابشة إلى أن "الأردن سيتقاضى رسوم عبور عن خط النفط الذي يعد المنفذ الوحيد للنفط العراقي على البحر الأحمر، خلال فترة المشروع وعمرها 25 عاما، كما سيوفر المشروع فرص عمل للشركات والايدي العاملة الأردنية في مرحلة الانشاء والتشغيل".