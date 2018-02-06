واعتبر مدير أكاديمية النادي الباريسي لويس فيرنانديز أن انتقال المهاجم البرازيلي من "حديقة الأمراء" إلى "سانتياغو بيرنابيو" أمر "شبه مستحيل".

وقال فيرنانديز لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية: "على مسؤوليتي، نيمار لن يرحل إلى ريال مدريد. نيمار نجم الفريق ومن يصنع الفارق، وعندما تراه يلعب لا تصدق ما يقوله الناس بشأن رغبته في الرحيل".

وتابع المسؤول: "إنه مقتنع بسعادته هنا ويرغب في النجاح".

وتحدثت تقارير صحفية عدة عن إمكانية رحيل نيمار (25 عاما) عن باريس سان جرمان، الذي اشتراه الصيف الماضي من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم عبر تاريخها.

وفي وقت سابق، قالت صحيفتا "ليكيب" و"لو باريزيان" الفرنسيتان، إن اللاعب الدولي أبلغ مقربين منه بأنه "نادم على الانضمام إلى باريس سان جرمان"، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى الفريق الملكي الإسباني.

وحسب الصحيفتين، فإن نيمار "أنهك" في الدوري الفرنسي، حيث "لا يشعر بالراحة مع لاعبين يتسمون بعقليات دفاعية، ويرتكبون ضده أخطاء بالجملة".

ولا يتمتع نيمار بعلاقة جيدة مع شريكه في الهجوم، الأوروغواياني كافاني، ولا مع مديره الفني الإسباني أوناي إيمري.