وقالت الهيئة نقلا عن الديوان الإمبراطوري إن حفل الزفاف كان من المقرر أن يقام هذا العام، لكن الأميرة وخطيبها يريدان مزيدا من الوقت للتحضير للحفل والاستعداد للحياة الزوجية.

وبعد الزفاف ستصبح ماكو، وهي واحدة من 4 أحفاد فقط للإمبراطور، من عامة الشعب وفقا للقوانين التي تحكم العائلة الإمبراطورية.

وكانت تقارير قد تحدثت في مايو الماضي عن ارتباط ماكو ( 26 عاما) بزميلها السابق كي كومورو الذي يعمل في مكتب للمحاماة في العاصمة طوكيو.

وتخرج كومورو وماكو من الجامعة المسيحية الدولية، وتحمل ماكو درجة الماجستير من جامعة ليستر البريطانية وتعمل باحثة في متحف.

وذكرت تقارير إن كومورو أدى دور "أمير البحر" للترويج للسياحة قرب طوكيو.