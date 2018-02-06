وكانت بغداد قد أعلنت، السبت، قائمة مطلوبين من تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث المنحل شملت 60 اسما، وكان لافتا خلوها من اسم البغدادي، ورفض مسؤول في حينها تفسير الأمر، ما استدعى انتقادات واسعة.

وقال مسؤول عراقي رفيع، الثلاثاء "إن هذه الأسماء أكثر خطورة من القائمة الأولى، وهؤلاء مطلوبون للقضاء الدولي وليس القضاء العراقي فقط".

وأضاف المسؤول أن "هؤلاء المدرجة أسماؤهم اكتملت إجراءاتهم القانونية الدولية، ووضعت عليهم الإجراءات الفورية لإلقاء القبض عليهم، وصدرت هذه الملفات القانونية في لجنة الجزاءات الدولية في الأمم المتحدة والإنتربول الدولي"

مطلوبون جدد

وتضم القائمة الجديدة خمسة من جنسيات عربية، بعد أن كانت القائمة الأولى تضم واحدا فقط.

وتوارى البغدادي عن الأنظار منذ الهزيمة التي لحقت بداعش في العراق، خلال عام 2017، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي المولود في العام 1971.

ويلي البغدادي في اللائحة، نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن مصطفى القادولي، المعروف بأبو علاء العفري، الذي يتحدر من محافظة نينوى بشمال العراق، التي كانت مركزا للتنظيم، خلال فترة استيلائه على مساحات شاسعة من البلاد.

وفي القائمة أيضا رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، التي تعيش حاليا في الأردن.