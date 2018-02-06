وبحسب المصدر نفسه، فإن الشقة كانت لأستاذة بوتن في المرحلة الثانوية، مينا يوديتس كايا برلين، لكن بعد وفاتها في ديسمبر الماضي عادت الملكية إلى الرئيس.

وكان بوتن قد اشترى شقة من غرفة واحدة لأستاذته السابقة في تل أبيب، عن طريق السفارة الروسية، سنة 2005، عقب زيارته لإسرائيل.

ودعا الرئيس الروسي أستاذته، وقتئذ، إلى جلسة شاي خاصة، وتلقت مينا بعد ذلك هدايا عدة، منها ساعة يدوية وسيرة بوتن الذاتية.

وحين زار موظف من السفارة الروسية الأستاذة السابقة التي هاجرت إلى إسرائيل سنة 1973، أخبرته أنها لا تريد سوى شقة في مكان قريب من السوق ومحطة المواصلات.