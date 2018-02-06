وتنوعت الإصابات بين 18 إصابة بسيطة وإصابتين متوسطتين وأخريين بالغتين.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي العميد خليفة محمد الخييلي، إن سرعة استجابة الدوريات المرورية ومركبات الإسعاف والإنقاذ، واتخاذ الإجراءات الميدانية لتأمين الطريق وإخلائه من المركبات المتضررة، أدى إلى عدم تفاقم الحادث وإعادة الطريق إلى حالتها الطبيعية.

وأشار الخييلي إلى أن "شرطة أبوظبي نفذت خطة الطوارئ أثناء الضباب بإيقاف المركبات والشاحنات والحافلات على المواقف الجانبية المخصصة لهم أثناء الضباب".