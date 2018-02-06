ويواصل الجنيه السوداني التدهور أمام العملات الأجنبية، إذ وصل سعر الدولار إلى 45 جنيها في الأيام القليلة الماضية.

وتجاوزت سفارة واشنطن بتلك الخطوة، السعر الذي حددته الحكومة عبر بنك السودان المركزي كسعر تأشيري في حدود (30) جنيها للدولار.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، آخذا معه 75 في المائة من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا.



وعقب الانفصال، اتخذت الحكومة السودانية إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في سبتمبر 2013 أدت إلى تظاهرات كانت من اسوأ الاضطرابات منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في العام 1989.



ومنذ يناير الماضي يشهد السودان احتجاجات ضد الحكومة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.





