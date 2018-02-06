أبو ظبي - سكاي نيوز عربية بعد أن أنفق 222 مليون يورو للحصول على خدماته في الصيف، يحرص نادي باريس سان جرمان الفرنسي في كل فرصة، على الاحتفاء بنجمه البرازيلي نيمار، وفي عيد ميلاده السادس والعشرين، كانت الفرصة مواتية مجددا.