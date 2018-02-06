أبو ظبي - سكاي نيوز عربية بعد أن أنفق 222 مليون يورو للحصول على خدماته في الصيف، يحرص نادي باريس سان جرمان الفرنسي في كل فرصة، على الاحتفاء بنجمه البرازيلي نيمار، وفي عيد ميلاده السادس والعشرين، كانت الفرصة مواتية مجددا.
فقد غطي مبنى معروف بشارع شانزيليزيه الشهير في باريس، بعبارات على شاشات إلكترونية، تهنئ النجم البرازيلي بعيد ميلاده.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، قرأت إحدى العبارات: "اللاعب الأكثر إبهارا في العالم .. في المكان الأكثر إبهارا في العالم".
ونشرت صحف فرنسية الاثنين عن حفل ضخم أقامه النجم البرازيلي بمناسبة عيد ميلاده وسط باريس، بحضور نجوم الفريق والوسط الفني.
ولم يستدع المدرب الإسباني يوناي إيميري لاعبه لتشكبلة الفريق في مواجهة سوشو بكأس فرنسا، ورحب بفكرة الاحتفال الذي أقامه اللاعب.
وقال إيميري: "هذه الأشياء جيدة لرفع معنويات اللاعبين، ومهم أن يشارك زملاءه اللاعب تلك الاحتفالية".