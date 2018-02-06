وتقدر هذه الخسارة بنحو 13 في المئة عن قيمتها في تداولات الاثنين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت العملة المشفرة الأشهر في العالم خسرت، الاثنين، 10 في المئة من قيمتها، وسط مخاوف من حملة آخذة بالاتساع تشنها الجهات التنظيمية في أنحاء العالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة فقدت البيتكوين أكثر من 50 في المئة من قيمتها، وبلغت أعلى قيمة لها في ديسمبر الماضي حين وصلت إلى 20 ألف دولار أميركي.

وكان دول ومنظمات عدة اتخذت خطوات ضد العملة، كان آخرها حظر بنك لويدز، أكبر بنوك بريطانيا، على عملائه شراء العملة الافتراضية باستخدام بطاقات الائتمان التي يصدرها البنك.

يذكر أن العملات الافتراضية، لا تخضع لأي قواعد أو لوائح تعامل، أشهرها بيتكوين، طرحت عام 2009 معتمدة على آلية إلكترونية عبر كمبيوترات مستخدميها تسمى BlockChain وهو برنامج كمبيوتر مفتوح.

ولا يعرف من أطلق بيتكوين ولا من يقف وراءها، سوى أن العملات الافتراضية كانت وسيلة المعاملات على ما يسمى "الإنترنت السوداء" Dark Web" بين عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والدعارة والإرهابيين.