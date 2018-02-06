وقال غي نوريس من مجلة "أفييشن ويكلي"، أن الطائرة الجديدة سيطلق عليها اسم "فالكري 2"، وستحلق بسرعة 5 أضعاف لسرعة الصوت.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" أن شركة بوينغ كشفت عن تصميم لنموذج الطائرة في مؤتمر الطيران بفلوريدا في يناير الماضي، ولم يصدر أي بيان رسمي بمخطط الطائرة حتى الآن.

ويتوقع أن تنافس الطائرة الجديدة نفاثة "إس آر 72"، وهي النموذج المطور من طائرة "إس آر 71"، أسرع طائرة في العالم.

ويتشابه تصميم طائرة بوينغ الجديدة وطائرة "إس آر 72" التي تعمل عليها شركة لوكهيد مارتن لصالح الحكومة الأميركية، ويستخدم كلاهما محركات تربو مشتركة الدوران، التي ستنطلق بسرعة 3 أضعاف سرعة الصوت.

ولا توجد أي أنباء عن الموعد الذي ستطلق فيه شركة بوينغ الطائرة الجديدة، وكل ما هو متاح الآن هو نموذج أولي للطائرة.