وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن السائق كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول فجر اليوم عندما هدم جدار المقبر وتدحرجت سيارته فيها.

وأشارت إلى أنه أصيب بجروح في الوجه والبطن، لكن حالته مستقرة.

وتطلب إخراج السائق من السيارة قص أجزاء منها، فيما عكفت السلطات لاحقا إلى إزالة السيارة من المقبرة، تمهيدا لترميم القبور المتضررة.