ويأتي ذلك بعد أن فرضت القوات الشرعية سيطرتها على مركز مدينة حيس ثاني مديرية في محافظة الحديدة، حيث تقدمت القوات اليمنية شمالا وسيطرت على مفرق حيس العدين.

وتنفذ القوات الشرعية عملية تمشيط واسعة وتطهير لما تبقى من جيوب للمتمردين في بعض الأحياء و المباني في حيس.

وذكرت مصادر ميدانية أن الحوثيين يفرون بإعداد كبيرة باتجاه الجراحي، فيما يسلم العشرات منهم أنفسهم للقوات الحكومية.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن القوات الشرعية تستعد بعد تطهير حيس لاقتحام مديرية الجراحي، التي تبعد عنها قرابة 20 كيلو مترا.

وإزاء التقدم المباغت، الذي أحرزته القوات الشرعية، وفي محاولة لإعاقة تقدمها، قامت ميليشيات الحوثي بتفجير الجسر الواقع على الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي.

وكانت القوات الحكومية نفذت عملية التفاف ناجحة في شمال حيس بالقرب من أولى قرى مديرية الجراحي وتمكنت من قطع الخط العام، ثم قام المتمردون بتفجير الجسر أثناء فرارها.

يذكر أن حيس تعد ثاني مديرية في الحديدة تتحرر بعد تطهير الخوخة من الحوثيين في ديسمبر الماضي.