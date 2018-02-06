ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مسؤول لم تسمه في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن الشركة ستطرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز في 11 منطقة برية وبحرية قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن إيجاس "حصلت على الموافقات الأمنية لطرح المزايدة وستشمل 8 مناطق بحرية و3 مناطق برية".

كانت إيجاس قالت في يناير إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق البحر المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018.

ويأتي ذلك بعد أن افتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، مرحلة الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي يعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط.

وتقدر احتياطات الغاز في الحقل ومساحته 100 كلم مربع "بحوالي 30 تريليون قدم مكعب أو ما يعادل 5.5 مليار برميل زيت مكافئ".

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا أكثر من 5 مليارات قدم مكعب يوميا بحسب الإحصاءات الرسمية.