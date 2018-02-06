وبحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 66.91 دولار للبرميل، بانخفاض 71 سنتا أو 1.1 بالمئة عن التسوية السابقة.

ويقل هذا السعر أكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوى في 2018، الذي سجله الخام الشهر الماضي.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 63.46 دولار للبرميل، متراجعا 69 سنتا أو 1.1 بالمئة عن التسوية السابقة، ومنخفضا أكثر من 3 دولارات عن أعلى مستوى منذ بداية 2018.

وهبطت الأسواق المالية، الاثنين، بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات الأميركية أثار القلق بشأن ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 4.6 بالمئة، الاثنين ، وهي أكبر خسارة له بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2011، كما أن نزوله 1175 نقطة هو أكبر هبوط له على الإطلاق، ونزل المؤشر أكثر من 6 بالمئة لفترة وجيزة.