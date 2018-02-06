وذكر بيان للقوات التركية أنها ردت على الهجوم، دون أن يحدد هوية المسلحين الذين نفذوه.

ويرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود الأتراك إلى 17 قتيلا منذ بدء عملية عفرين، التي يشنها الجيش التركي منذ يناير الماضي، للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، التي يعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب التركية.

كما هددت تركيا بتوسيع عملياتها ضد الأكراد في شمال سوريا، لا سيما في منبج رغم معارضة الولايات المتحدة.