وحقق ويزاردز بذلك فوزه الخامس على التوالي منذ تعرض لاعبه الشهير جون وول لإصابة في الركبة، ومن المتوقع استمرار غيابه فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

وساهم كيلي أوبري في الانتصار وأحرز 15 نقطة، بينما أضاف أوتو بورتر 13 نقطة، كما حقق ماركيف موريس رقمين مزدوجين، إذ سجل 11 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة، وهو أعلى رقم بين لاعبي ويزاردز.

وتصدر بويان بوغدانوفيتش قائمة مسجلي النقاط في إنديانا برصيد 29 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية من 7 محاولات، وأضاف البديل جويانغ 17 نقطة.

وافتقد بيسرز لاعبه فيكتور أولاديبو للمرة السادسة هذا الموسم، وخسر بيسرز كل مبارياته دون هذا اللاعب، وغاب أولاديبو بسبب المرض.

وأعلن بيسرز قبل اللقاء غياب دارين كوليسون لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع بسبب خضوعه المنتظر لجراحة في ركبته اليسرى.