وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1.345.12 دولار للأونصة عند 04:23 بتوقيت غرينتش بعد مكاسب، الاثنين، بنسبة 0.5 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 0.9 بالمئة، لتصل إلى 1.348.00 دولار للأونصة، الثلاثاء.

وكانت الأسعار انخفضت بنسبة 1.2 بالمئة، الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ 7 ديسمبر الماضي، بعد بيانات الوظائف الأميركية التي عززت التوقعات بأن ارتفاع التضخم سيحفز من رفع أسعار الفائدة هذا العام، مما سيعزز ارتفاع سعر الدولار.

وفي السياق، انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل حاد بعد أن شهدت وول ستريت أكبر انخفاض لها منذ عام 2011، الاثنين، في حين يعتبر الذهب استثمارا ملاذا آمنا نظرا لقدرته على الاحتفاظ بقيمته في ظل تقلبات أسواق الأسهم العالمية.