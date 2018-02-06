وأثار بانديف الجدل بعدما سجل الهدف الأول لجنوة أمام فريقه السابق، وتسبب قبلها في غضب مشجعي لاتسيو بعدما سقط على الأرض مصابا، ثم نهض فجأة ليقود هجمة مرتدة.

وتوترت المباراة قبل نهاية الشوط الأول عندما سقط بانديف بعد كرة مشتركة مع لوكاس ليفا واستمر مستلقيا على أرض الملعب وبدا أنه يعاني من إصابة، بينما طلب زملاؤه من لاعبي لاتسيو إبعاد الكرة خارج الملعب.

وتجاهل لاعبو لاتسيو الطلب قبل أن يفقد الفريق الكرة لينهض بانديف، فجأة، على قدميه، ويبدأ هجمة مرتدة وسط صيحات استهجان من المشجعين في الاستاد الأولمبي.

وأثار اللاعب المقدوني، الذي قضى 5 مواسم في لاتسيو، غضبا إضافيا لمشجعي لاتسيو بعدما سجل الهدف الأول لجنوة واحتفل بشكل صاخب في الدقيقة 55.

وأدرك ماركو بارولو التعادل بعد 4 دقائق بعدما تابع كرة عرضية من مارتن كاسيريس، لكن الإثارة لم تتوقف.

وقبل دقائق من النهاية سدد ماتيا بيرين حارس جنوة كرة قوية فشل كاسيريس في إبعادها لتصل إلى مواطنه لاكسال القادم من أوروغواي والذي نجح في التسجيل.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد دقائق من التشاور مع حكم الفيديو.

وشعر جنوة بغضب شديد لكن لاكسال كان صاحب الكلمة الأخيرة السعيدة عندما تابع كرة عرضية وسجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع.

وبعد خسارة لاتسيو فإنه يتأخر بفارق 13 نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي سحق ساسولو 7-صفر، الأحد.

ويحتل جنوة المركز 13.