وأضافت الشركة: "تفيد الأنباء بأن جميع أفراد الطاقم بخير وأن الشحنة لا تزال على متن الناقلة".

وكانت الشركة أعلنت عن فقدان الناقلة في خليج غينيا بعد انقطاع الاتصال بها في بنين يوم الجمعة.

ويقول خبراء إن خليج غينيا بات هدفا على نحو متزايد للقراصنة، الذين يسرقون الشحنات ويطالبون بفدى رغم تراجع حوادث القرصنة على مستوى العالم.

وأفاد تقرير أصدره المكتب الدولي للملاحة البحرية في يناير بأن السفن في تلك المنطقة كانت هدفا لسلسلة من الحوادث المتعلقة بالقرصنة العام الماضي مما يوضح أن المياه قبالة غرب أفريقيا منطقة محل قلق متزايد.