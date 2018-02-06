وقال القائد العسكري لرويترز "الجيش السوري يستقدم دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات إلى مناطق التماس مع المسلحين في ريفي حلب وإدلب بحيث تغطي المجال الجوي للشمال السوري".

ووصف القائد العسكري الإجراء بأنه "رسالة للجميع".

وتنفذ طائرات حربية تركية ضربات جوية على منطقة عفرين في شمال غرب سوريا، التابعة لمحافظة حلب، وذلك في إطار هجوم كبير يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وكانت الحكومة السورية هددت قبيل الهجوم التركي على عفرين بإسقاط أي طائرات حربية تركية في المجال الجوي السوري.

ويمثل شمال سوريا مسرحا أيضا لعمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وإن كانت هذه العمليات بعيدة عن مدينة حلب في أراض تمتد من مدينة منبج إلى الحدود العراقية.

وتشن قوات الحكومة السورية تساندها فصائل مدعومة من إيران هجوما على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، والتي تحد منطقة عفرين من ناحية الغرب، وتمثل أكبر جزء من سوريا لايزال في أيدي المعارضة.