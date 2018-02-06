ولم يوضح الاتحاد البرازيلي السبب وراء رفض الأندية تطبيق هذا النظام لكن ذكرت عدة تقارير إعلامية أن نتيجة التصويت جاءت 12-7 وأن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع التكاليف.



وقال موقع جلوبو البرازيلي على الإنترنت، إن الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو سيكلف كل فريق حوالي مليون ريال (حوالي 306 آلاف دولار). لكن في المقابل سيتحمل الاتحاد البرازيلي تكاليف استخدام هذا النظام في بعض مباريات كأس البرازيل.



وقال الاتحاد البرازيلي في بيان "تم مناقشة استخدام حكم الفيديو وقررت الأندية عدم تطبيق هذا النظام في دوري الدرجة الأولى البرازيلي في 2018".



ووعد الاتحاد البرازيلي بتطبيق هذا النظام في بعض مباريات الدوري في سبتمبر الماضي بعدما فاز كورنثيانز 1-صفر على فاسكو دا جاما بفضل هدف أحرزه جو بعدما لمست الكرة ذراعه.



وخلال اجتماع الأندية تقرر الموافقة على إقامة مباريات من الدرجة الأولى على ملاعب من العشب الصناعي مع السماح لكل فريق بخوض خمس مباريات كحد أقصى كل موسم في ولاية أخرى غير ولايته.



لكن لن يتم السماح بخوض هذه المباريات في آخر خمس جولات.