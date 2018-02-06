وهوت الأسهم الأميركية في تعاملات متقلبة الاثنين وهبط المؤشر داو جونز الصناعي حوالي 1600 نقطة عند أدنى مستوياته للجلسة.



ويعتبر الهبوط الأكبر على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط، مع تعمق تصحيح نزولي طال انتظاره من مستويات قياسية مرتفعة. حسب رويترز.



وأنهى داو جونز جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 1175.21نقطة، أو 4.6 بالمئة، إلى 24345.75 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 113.19 نقطة، أو 4.10 بالمئة ليغلق عند 2648.94 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 273.42 نقطة، أو 3.78بالمئة، إلى 6967.53 نقطة، في حسن سجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز أكبر هبوط ليوم واحد منذ أغسطس 2011.



وفي اليابان، هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية ليهوي بنسبة 4% عند افتتاح جلسة التداولات اليوم الثلاثاء.



وتراجع نيكي 1.83 في المئة إلى 22267.00 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 في المئة إلى 1788.85 نقطة.



وهوت بورصة هونغ كونغ بحوالى 4% عند افتتاح جلسة التداولات الثلاثاء، لتلحق بذلك بنظيرتها اليابانية والنيويوركية التي شهدت حركة تصحيحية الاثنين خسر خلالها مؤشر ناسداك حوالى 1600 نقطة، في حدث غير مسبوق، قبل ان يحدّ خسائره عند الاغلاق عند 4,60%.



وفي الدقائق الأولى للتداولات خسر مؤشر هانغ سنغ الرئيسي 3,77% من قيمته اي 1216,56 نقطة مسجلا 31 الفا و28,68 نقطة.



وفي الصين القارية خسر مؤشر شانغهاي المجمّع 1,99% (69,49 نقطة) مسجلا 3418,01 نقطة، في حين خسر مؤشر شنزن المجمّع 1,95% مسجلا 1771,08 نقطة.