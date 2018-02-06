وقال ترامب في تغريدة الاثنين بعيد تطرق السياسي البريطاني الداعم لترامب نيجال فاراج لهذا الموضوع على شبكة فوكس نيوز، "يدفع الديموقراطيون من أجل نظام عام للتغطية الصحية في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة لأن نظامهم العام بصدد الإفلاس ولم يعد يعمل".



وأضاف ترامب الذي جعل من تفكيك نظام الصحة الإجباري الذي أرساه سلفه الديموقراطي باراك أوباما إحدى أولوياته، "يريد الديموقراطيون أن يزيدوا الضرائب بشكل كبير، من أجل خدمات صحية سيئة. لا شكرا".



وتظاهر آلاف الأشخاص السبت في لندن للدفاع عن نظام الصحة الوطني (ان اتش اس) الذي يعاني بسبب نقص الموظفين الناجم عن عدم توفير التمويل الملائم منذ سنوات. وزاد من تفاقم وضع النظام الصحي العام في بريطانيا، الواسع الشعبية، وباء الانفلونزا.



وبتدخله في الجدل الحاد بشأن النظام الصحي في بريطانيا، يثير ترامب غضب مزيد من البريطانيين الذين وعدوا بالتظاهر ضده في حال زار المملكة.



ووصلت العلاقات بين واشنطن وحليفها البريطاني إلى أدنى مستوى لها منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير 2017، خصوصا بسبب تغريدات غير ملائمة للرئيس الأميركي.



كما أثارت إعادة نشره ثلاثة أشرطة فيديو معادية للمسلمين كانت بثتها مسؤولة في حركة "بريتن فيرست" (بريطانيا أولا) المتطرفة، استنكارا في المملكة المتحدة، بما في ذلك استنكار رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ما دفع ترامب للاعتذار عن ذلك نهاية يناير الماضي.



وألغى ترامب في 12 يناير زيارة الى لندن لتدشين مقر السفارة الأميركية الجديدة، مبررا قراره بالقول، إن الموقع غير ملائم. لكن المحللين رأوا في الأمر طريقة لتفادي زيارة قد تواجه بتظاهرات معادية له.