وهبط الذهب 1.2 بالمئة يوم الجمعة بعد بيانات أقوى من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، وهو ما عزز التوقعات بأن ارتفاعا في التضخم سيحفز على المزيد من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.



وارتفع الدولار قليلا الإثنين، بينما هبطت أسواق الأسهم في أرجاء العالم، حيث يزيد التضخم المتنامي في الولايات المتحدة من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة مما كان متوقعا في السابق.



واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند 1334.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بينما تراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1336.50 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 في المئة إلى 16.69 دولار للأوقية بعد أن كانت هبطت 3.7 يوم الجمعة في أكبر خسارة ليوم واحد منذ ديسمبر 2016.



واستقر البلاتين عند 986.40 دولار للأوقية ليبقى قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بينما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى1031.20 دولار للأوقية.