وأظهرت بيانات المصرف المركزي الفنزويلي، أن سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل البوليفار الفنزويلي بلغ في المزاد أكثر من 30 ألف بوليفار، وذلك مقابل 4 آلاف في أغسطس الفائت حين صدر آخر سعر صرف رسمي للعملة الوطنية مقابل اليورو.



وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السيولة، وينبغي على الفنزويليين الوقوف في طوابير طويلة والانتظار أمام الصرافات الآلية التي لا تسمح إلا بسحب عشرة آلاف بوليفار في اليوم، أي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة في اقتصاد يعاني من تضخم هائل.



وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ الزيادة في الأسعار أكثر من 2000 في المائة في 2018.



وتواجه فنزويلا التي تتمتع باكبر احتياطي للنفط في العالم، ازمة اقتصادية حادة مع نقص في الاغذية والادوية والمواد الاولية وقطع الغيار وغيرها.