ويعتبر الهبوط الأكبر على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط، مع تعمق تصحيح نزولي طال انتظاره من مستويات قياسية مرتفعة. حسب رويترز.



وأنهى داو جونز جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 1175.21نقطة، أو 4.6 بالمئة، إلى 24345.75 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 113.19 نقطة، أو 4.10 بالمئة ليغلق عند 2648.94 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 273.42 نقطة، أو 3.78بالمئة، إلى 6967.53 نقطة.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز أكبر هبوط ليوم واحد منذ أغسطس 2011.

وفي أول تعليق، أعلن البيت الأبيض ردا على تراجع الأسواق المالية، أن الرئيس دونالد ترامب يركز في سياساته على أساسيات الاقتصاد طويلة الأجل والتي تظل في غاية القوة.

وحسب فرانس برس، قال البيت الأبيض، إن الاقتصاد الأميركي ما زال "قويا للغاية".