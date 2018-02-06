وشهدت موسكو في 36 ساعة فقط، كمية قياسية من الثلوج تتجاوز قدر الثلوج التي تسقط على المدينة في أكثر من شهر، مع تراجع درجات الحرارة إلى أقل من الصفر، في أكبر موجة من نوعها بالعاصمة الروسية منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، الذي وصف الحدث بأنه "موجة ثلوج القرن"، إن شخصا لقي حتفه عندما قطعت شجرة خطوطا للكهرباء وكانت واحدة من أكثر من ألفي شجرة سقطت تحت وطأة الوزن الثقيل للثلوج.

وأضاف أن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في حوادث منفصلة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الجيش الروسي في بيان، إنه نشر مائة جندي وكاسحتي جليد وشاحنة، للمساعدة في إزالة الثلوج في أحد أحياء العاصمة وفي موقع آخر بمنطقة موسكو.

وأعلنت السلطات، الاثنين، عطلة في مدارس موسكو بعد نزول درجات الحرارة إلى 12 تحت الصفر، داعية المواطنين إلى ترك سياراتهم واستخدام وسائل النقل العامة.