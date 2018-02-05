ويمتد العقد الموقع لـ 10 سنوات مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتشمل الاتفاقية حقوق النقل الحصري للمسابقات المحلية، ودوري المحترفين السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، ومباريات ملحق دوري المحترفين، إلى جانب جميع مباريات المنتخب السعودي الرسمية التي يملك حقوقها اتحاد كرة القدم.

وكانت أبرز حقوق الرعايات التسويقية في الاتفاقية، رعاية رابطة دوري المحترفين وبطولات الكأس ومباريات المنتخب.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ أن "الاتفاقية ستساهم بالفائدة على الأندية السعودية والرياضة بشكل عام".