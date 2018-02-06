ويأتي إلقاء القبض على عبدالقيوم بعد ساعات من إعلان الرئيس الحالي عبدالله يمين حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في تصعيد لمعركة قضائية مع المحكمة العليا للأرخبيل.



وألقت السلطات القبض على عبد القيوم، الأخ غير الشقيق ليمين والذي حكم البلاد لمدة 30 عاما حتى 2008، في مقر إقامته إلى جانب صهره.

وتحدى يمين حكما للمحكمة العليا بالإفراج عن زعماء المعارضة المسجونين، وبينهم فارس نجل عبدالقيوم وهو أيضا برلماني معارض.