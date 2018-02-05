وقال حساب "بريكنغ نيوز" على تويتر، معلقا على الفيديو، "وحدات حماية الشعب تستهدف وتدمر مركبة عسكرية تابعة إما للجيش التركي الغازي أو لمتطرفيهم المرتزقة" في عفرين.

ولم يتسن لـ"سكاي نيوز عربية" التحقق من صحة اللقطات، التي نشرت بعد أن أقر الجيش التركي باستهداف إحدى دباباته المشاركة في معركة عفرين شمال سوريا قرب الحدود التركية.

وقال الجيش إن المسلحين الأكراد استهدفوا دبابة على جبل دارمك في عفرين دون وقوع خسائر في صفوف طاقمها، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.