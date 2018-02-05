أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أظهر مقطع فيديو، نشره ناشطون على تويتر الاثنين، لحظة استهداف وحدات حماية الشعب إحدى آليات الجيش التركي أو الفصائل السورية المساندة لأنقرة في عملية عفرين شمال سوريا.
وقال حساب "بريكنغ نيوز" على تويتر، معلقا على الفيديو، "وحدات حماية الشعب تستهدف وتدمر مركبة عسكرية تابعة إما للجيش التركي الغازي أو لمتطرفيهم المرتزقة" في عفرين.
ولم يتسن لـ"سكاي نيوز عربية" التحقق من صحة اللقطات، التي نشرت بعد أن أقر الجيش التركي باستهداف إحدى دباباته المشاركة في معركة عفرين شمال سوريا قرب الحدود التركية.
وقال الجيش إن المسلحين الأكراد استهدفوا دبابة على جبل دارمك في عفرين دون وقوع خسائر في صفوف طاقمها، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية موالية لأنقرة، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين، في عملية شهدت مواجهات شرسة.
ومنذ بدء هذه العملية في 20 يناير، فقد الجيش التركي 16 جنديا، بينهم خمسة سقطوا في هجوم واحد استهدف دبابة بصاروخ أطلقه المقاتلون الأكراد.