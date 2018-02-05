ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مواطنها بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد لويس هاميلتون كان على الأرجح من بين الحاضرين في باريس للاحتفال بعيد ميلاد نيمار.

وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية وصحيفة "ماركا" الإسبانية، حضر 50 مدعوا من البرازيل للاحتفال مع نيمار الذي تكفل بنفقات إقامتهم في فنادق العاصمة الفرنسية.

وبحسب الصور التي نشرت، كان لافتا حضور هداف سان جرمان الأوروغوياني أدينسون كافاني المعروف بابتعاده عن الأضواء خارج الملاعب وبحياته الاجتماعية المنغلقة.

كما كان حاضرا مدربه إيمري، الذي علق على الحفل قائلا "قبل 15 عاما، لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي، وأعياد الميلاد كانت حقا حدثا له خصوصيته... لكن حسنا".

وواصل "كل الفريق كان مجتمعا في الحفل، وهذا شيء هام. كل الطواقم.. في يومنا هذا، جميعهم محترفون كبار واللاعبون سيكونون جاهزين لمباراة الغد في كأس فرنسا" حيث يلتقي سان جرمان الثلاثاء مع مضيفه سوشو في الدور ربع النهائي.

وطغى الحضور البرازيلي على الحفل، إذ لم يقتصر على لاعبي سان جرمان داني الفيش وتياغو سيلفا وماركينيوس، بل كان لاعب مرسيليا لويز غوستافو حاضرا إلى جانب الأسطورة رونالدو ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غابرييل جيزوس.

وخطف الحارس الألماني لسان جرمان كيفن تراب الأنظار بسبب صديقته عارضة الأزياء البرازيلية الفاتنة إيزابيل غولارت التي كانت ترتدي فستانا فضيا تناسب تماما مع اسمرار بشرتها في عز الشتاء.

وكان لافتا أيضا رسالة برشلونة إلى نجمه السابق، الذي كلف سان جرمان 222 مليون يورو الصيف الماضي لفك ارتباطه بالنادي الكاتالوني، حيث هنأه بعيد ميلاده عبر موقع تويتر كاتبا "صباح الأهداف!!! ميلاد سعيد نيمار جونيور!" وذلك فوق مقطع فيديو يظهر هدفا رائعا سجله البرازيلي ضد التشي خلال موسم 2014-2015.