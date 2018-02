والتقط الفيديو قبل انطلاق المبارة نهائية لبطولة دوري كرة القدم الأميركية، أو المباراة التي تعرف باسم "سوبر بول"، التي تعد الحدث الأكثر مشاهدة في البلاد كل عام.

وأقيمت المبارة النهائية في نادي ترامب الدولي للغولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.

وقبل بداية المبارة، التقى ترامب بمجموعة من المشجات كن يقمن بآخر التحضيرات والاستعدادات قبل دخول الملعب، ثم قدمن له عرضا سريعا من خلال الرقص على مجموعة من الأغاني مثل "Hail to the Chief" و"Shut Up and Dance".

وعقب نهاية العرض السريع، ظهر الرئيس الأميركي وهو يصافح كل مشجعة على حدة، قائلا "شكرا جزيلا لكن، كنتن رائعات جدا، أنتن موهوبات.. أتمنى أن تستمتعن بالمبارة".

واعتبر بعض مشاهدي الفيديو أن ترامب وضع زوجته في موقف محرج، بعدما تركها خلفه ليصافح المشجعات، مشيرين إلى أنه كان يجب أن يصطحبها معه.

ويأتي هذا الفيديو، بعد سلسلة من المواقف الحرجة التي وقعت بين الرئيس وزوجته. آخرها قبل يومين، بعد وصولهما إلى منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا.

وكشف مقطع فيديو، ميلانيا وهي تتجاهل زوجها تماما أمام عدسات الكاميرا لدى نزولهما من الطائرة الرئاسية.

ونزل ترامب أولا من سلم الطائرة ثم ربت على كتف ابنه ووقف لينتظر ميلانيا، التي نزلت من السلم وأكملت سيرها متجاهلة إياه تماما.